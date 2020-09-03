Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü - Son Dakika

Pazaryeri'ndeki ahır yangında 3 hayvan öldü
BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Sıtkı Turan'a ait ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde Sıtkı Turan'a ait ev ve ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında ahır kullanılmaz hale gelirken, 3 küçükbaş hayvan öldü.
Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı bağlı Beşikli Mahallesi'nde oturan Sıktı Turan'a ait ev ve ahırın bulunduğu müştemilatta çıktı. Ekmek fırınından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 70 hayvanın bulunduğu ahır tamamen yanarak kullanılmaz geldi. Çabalara rağmen alevler arasında kalan 3 küçükbaş hayvan yanarak öldü.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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