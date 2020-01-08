Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika

Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.

Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.


Köylüler elektrik kesintisinden dert yanarken, "Yaklaşık 50 defa elektrikler kesik. Evlerimizdeki cihazlar bozulacak diye korkuyoruz. 186 elektrik arızayı aradığımız zaman sadece arıza kaydı aldıkları yaşanan kesintiler ile ilgili bir açıklama yapmazken, yetkililer cep telefonlarımıza arıza ile ilgili bildirim yapılacağını belirtiyorlar. Aramalarımıza rağmen derdimiz hala çözülmedi" dediler.


Öte yandan kesilen elektriğin bugün geldiği öğrenildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı
İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
18:49 Trump, İran saldırısı ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapacak - Son Dakika Haber
18:49 Rus ve Çinli iki kadın satranç ustası dünya şampiyonluğu ve 500 bin euro rekor ödül için oynayacak - Son Dakika Haber
18:49 Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir - Son Dakika Haber
18:46 Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika Haber
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]