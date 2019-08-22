Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'ndeki satranç turnuvasına 42 ilden 274 sporcu katılacak
Son Dakika Yaşam Haber

Pazaryeri'ndeki satranç turnuvasına 42 ilden 274 sporcu katılacak

50 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Satranç turnuvası düzenlenecek.

Pazaryeri'ndeki satranç turnuvasına 42 ilden 274 sporcu katılacak, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Satranç turnuvası düzenlenecek.


Pazaryeri Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Pazaryeri ilçesinde Satranç turnuvası düzenliyor. 30 Ağustos ta başlayacak turnuva ilçede 3 gün sürecek ve 1 Eylül de sona erecek.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu bu sene Pazaryeri ilçemizde yaşanacak. Doğal güzellikleri ile ünlü ilçemizde yapılacak olan Satranç Turnuvamıza tüm satranç severleri davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz 'Zafer Kupası' Elo Satranç turnuvasına 42 ilimizden 274 sporcu katılacak. İlçemizin tanıtımında faydalı olacağına inandığımız satranç turnuvası inşallah sağlık ve huzur içinde geçer" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: 30 ve 40'lı yaşlarda yüksek tansiyon beyne zarar veriyor
Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı Mahkemeden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar! Ceza iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'ndeki satranç turnuvasına 42 ilden 274 sporcu katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]