Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi - Son Dakika
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Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.

Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.


Pazaryeri Çarşı Meydanı'nda yer alan ilçenin büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kısa sürede sorunu çözdü. Onarım çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yeniden su akışı sağlandı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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