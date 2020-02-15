Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi - Son Dakika

Pazaryeri'ndeki su arızası giderildi
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.
Pazaryeri Çarşı Meydanı'nda yer alan ilçenin büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kısa sürede sorunu çözdü. Onarım çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yeniden su akışı sağlandı. - BİLECİK
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