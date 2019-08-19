Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'ndeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı
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Pazaryeri'ndeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli sonrası zarar gören şerbetçi otu ve Pazaryeri Boncuğu fasulyesi tarlalarında hasar tespit çalışmaları başladı.

Pazaryeri'ndeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli sonrası zarar gören şerbetçi otu ve Pazaryeri Boncuğu fasulyesi tarlalarında hasar tespit çalışmaları başladı.

Pazaryeri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri şiddetli yağmurdan zarar görmüş tarlalarda inceleme yapıyor. İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesinde ve çevre köylerde 64 dönüm şerbetçi otu tarlası ve 10 dönüm fasulye tarlasında hasar tespit edilirken ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyündeki fasulyesi yetiştiricisi Fehmi Özbay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Boncuğu fasulyemizden yaklaşık 16 dönüm tarla ektim. Cumartesi günü şiddetli yağışta tarlamın büyük bir bölümü çöktü. Daha hiç toplamadığım fasulyeler vardı. Tarlamda zarar çok büyük. Allah beterinden saklasın. İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler geldi tarlamda inceleme yaptı" ifadesinde bulundu. - BİLECİK
İlçe Tarım Müdürlüğü, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
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