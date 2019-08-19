Pazaryeri'ndeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli sonrası zarar gören şerbetçi otu ve Pazaryeri Boncuğu fasulyesi tarlalarında hasar tespit çalışmaları başladı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:24 Kaynak: İHA
'in Pazaryeri
ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli sonrası zarar gören şerbetçi otu ve Pazaryeri Boncuğu fasulyesi tarlalarında hasar tespit çalışmaları başladı.
Pazaryeri İlçe Tarım Müdürlüğü
ekipleri şiddetli yağmurdan zarar görmüş tarlalarda inceleme yapıyor. İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesinde ve çevre köylerde 64 dönüm şerbetçi otu tarlası ve 10 dönüm fasulye tarlasında hasar tespit edilirken ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy
köyündeki fasulyesi yetiştiricisi Fehmi Özbay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Boncuğu fasulyemizden yaklaşık 16 dönüm tarla ektim. Cumartesi günü şiddetli yağışta tarlamın büyük bir bölümü çöktü. Daha hiç toplamadığım fasulyeler vardı. Tarlamda zarar çok büyük. Allah beterinden saklasın. İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler geldi tarlamda inceleme yaptı" ifadesinde bulundu. - BİLECİK
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