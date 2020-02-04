Pazaryeri'nden depremzedelere yardım - Son Dakika
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Pazaryeri'nden depremzedelere yardım

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanarak kamyona yüklenen battaniye, ısıtıcı, kuru gıda ve giyim malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Pazaryeri'nden depremzedelere yardım, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanarak kamyona yüklenen battaniye, ısıtıcı, kuru gıda ve giyim malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkından, Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrasında yardım kampanyası düzenlenmesi konusunda talep geldiğini söyledi.

Hemen çalışmalara başladıklarını bildiren Tekin, şöyle konuştu:

"Çam sakızı çoban armağanı düşüncesiyle battaniye, şeker, un, kuru bakliyat, giyim, ısıtıcı ve ilçe kadınlarının elleriyle ördükleri yün patikleri deprem bölgesindeki kadınların ve çocukların ayakları üşümesin diye kolilere yerleştirdik. Tüm toplanan yardımları İl AFAD Müdürlüğü ile görüşerek kendilerine teslim ettik. Ayrıca toplanan nakdi yardımları da AFAD'ın hesap numarasına aktardık."

Tekin, duyarlı davranışları dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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