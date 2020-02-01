Pazaryeri'nden Elazığ'a uzanan gönül köprüsü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazaryeri'nden Elazığ'a uzanan gönül köprüsü - Son Dakika

Pazaryeri'nden Elazığ'a uzanan gönül köprüsü

6 saat önce

24 Ocak tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen 6.8'lik depremde mağdur olan ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden temel ihtiyaç maddeleri bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Pazaryeri'nden Elazığ'a uzanan gönül köprüsü, System.String[]

24 Ocak tarihinde Elazığ ve çevresinde meydana gelen 6.8'lik depremde mağdur olan ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden temel ihtiyaç maddeleri bölgeye gitmek üzere yola çıktı.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başlatmış olduğu kampanyaya ilçe halkı duyarsız kalmazken, battaniye, bebek bezi, örme patik gibi kişisel eşyalar deprem bölgeye gitmek üzere yola çıktı.


Konu hakkında açıklama yapan Başkan Tekin, 26 Ocak'ta sosyal medya hesabından 'Pazaryeri ilçesi olarak deprem bölgesine iletilmek üzere battaniye, bebek bezi, örme patik ve ihtiyaç ürünleri kampanyası başlatmış bulunmaktayız' diye bir çağrı yaptığını belirtti. Tekin, "Başlattığı kampanyaya ilçe halkı büyük destek gösterdi. Deprem bölgesindeki kış ayı nedeni ile geceleri eksi 15'leri bulan hava sıcaklığı nedeni ile özellikle battaniye, bebek bezi, örme patik gibi kişisel eşyalar üzerine Pazaryeri halkından yardım talebinde bulunduk. İlçe halkı kampanyasına hemen destek vererek bir nebze de olsa deprem bölgesine iletilmek üzere yardımda bulundu. Yardım kampanyasının bu gün de devam ederken, ilk etapta toplamam malzemeler yola çıktı" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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