Pazaryeri'nden Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "İlçemizi geliştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmamız bir yandan devam ederken bir yandan da ekiplerimizle yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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