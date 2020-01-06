Pazaryeri'ne yol temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları Pazaryeri Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Karayollarında kalan araçların ilçemize gelebilmeleri için yol çalışmamız devam ediyor. Okul girişleri rampalar tuzlanıyor. Temizlik ekiplerimiz ilçe geçişinde kaldırımları temizliyor. Bir ihtiyacı olan 0228 3812005'ten 101'i tuşlayarak çekinmeden bana ulaşabilir. Lütfen kendi can güvenliğiniz için aracına zincirleri takmadan yola çıkmayınız. Kazasız belasız bir süreç atlatmak temennisiyle saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK