Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nin Bağımsız Belediye Başkanı Zekiye Tekin Mazbatasını Aldı

Pazaryeri'nin Bağımsız Belediye Başkanı Zekiye Tekin Mazbatasını Aldı

49 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan 41 yaşındaki Zekiye Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan 41 yaşındaki Zekiye Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Bozüyük Adliyesi'ne kalabalık bir grupla gelen Tekin'e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Fatih Çöllüoğlu takdim etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, çok duygulu olduğunu, ilçesi için güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.

Makam meraklısı bir insan olmadığını ifade eden Tekin, "Allah bize en güzel, objektif, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İlçe içinde makam arabasını kullanmayı pek düşünmüyorum. Biz yola çıkarken tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyeceğiz diye yola çıktık, Allah bize bu sözümüzü korumayı nasip etsin. Tek temennim birlik ve beraberlik içinde Pazaryeri ilçesine hizmet etmektir." diye konuştu.

Daha sonra Pazaryeri Belediye binası önüne gelen Tekin'i, CHP Bozüyük Kadın Kolları teşkilatı üyeleri karşıladı.

Sekreter olarak girdiği belediyenin başkanı oldu

2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Tekin, bin 596 oy ile ipi göğüslemeyi başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:43 Kaynak: AA

Bilecik, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Güncel
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