Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluş törenleri muhteşem konser ile taçlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları ilçe meydanında düzenlenen konser ile son buldu.



Pazaryeri Belediyesinin ve Hükümet Konağının önünde düzenlenen konserde muhteşem bir kalabalık adeta meydanlara sığmadı. Pazaryeri'nde daha önce böyle bir etkinlik yapılmadığını belirten ilçe halkı, Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında vatandaşlara böyle bir güzel gece yaşattığı ve armağan ettiği için Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür ettiler. Pazaryeri'nde saat 17'de başlayan etkinliklerde Azerbaycan halk danslarının gösterileri ile başlayan program ünlü komedyen ve dizi oyuncusu Cengiz Küçükayvaz ın muhteşem sunumu Pazaryeri ilçesinde düzenlenen konsere renk kattı. Konserde sahne alan ünlü şarkıcılar, Hüseyin Kağıt ve Aysel Yakupoğlu birbirinden güzel şarkılarını Pazaryeri halkı için söyledi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri halkına bu anlamlı ve özel günde bizleri yalnız bırakmadığını için herkese teşekkür ederim" dedi.



Geceye, Kaymakam Oray Güven, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve birçok vatandaşlar katıldı. - BİLECİK