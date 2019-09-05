Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşku ile kutlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle coşku ile kutlandı.



Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Atatürk anıtına İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Çelenk koyması ile başladı yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam eti. Gerçekleşen törende Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Halk danslarının ve Mehteran gösterileri ile devam eden tören öğrencilerin şiir okuması ile devam etti.



Törende bir konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "1922 yılında Anadolu'da bütün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir doğumun sancıları yaşanıyordu. Bugün, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu, Afyon ovasında 30 Ağustos'ta alevden sele dönüştüğü,"ölürsem şehit, kalırsam gazi "diyenlerin, Allah Allah nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Bu çağrıyla vatan sevdalıları Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve Ankara'da savundular vatanı 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek İnönü'de, Eskişehir'de, Sakarya'da perişan ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclis kürsüsünden seslenerek; 'Efendiler Türkiye'nin kaderi Pazarcık Nazifpaşa'da çözülecektir' dedi. Pazarcık efeleri 3 gün oyaladı düşmanı Pazarcık tam 3 kez yakıldı yıkıldı. Ama 5 Eylül sabahıyla birlikte kalmadı Pazaryeri dağlarında çakallar Miralay ayıcı arif bey komutasında üç beş yiğit, vurdu, vuruştu! Temizledi güzel ilçemizi düşmandan. ve 5 eylül sabahı çektiler ay yıldızlı bayrağı göndere inmemek üzere mahşere kadar" dedi.



Törene; Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı, Yaşar Tüzün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı Ali Şahinoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe protokolü, resmi kurum yetkilileri, dernek yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.



Hükümet Konağı önündeki program sonrası Kaymakam Güven ve Başkan Tekin, ilçedeki gaziler ile birlikte Pazaryeri Şehitliğine giderek dua okudular. - BİLECİK