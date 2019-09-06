Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ilçede düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, ilçe meydanında düzenlenen konser öncesi geceye destek olan esnaflara plaket takdim etti.

Burada konuşan Tüzün, ilçede gördüğü kalabalık karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu başarı bayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin'indir çünkü gerçekten ilçeye bir bayan elinin değdiği bu muhteşem kalabalıktan belli oldu." dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü sebebiyle düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz'ın sunuculuğunu yaptığı gecede, sanatçı Hüseyin Yaprak türküleriyle renk kattı.

Konser, havai fişek gösterileriyle sona erdi.