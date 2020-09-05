Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe şehitlerini rahmetle andığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, 98 yıl önceki aynı ruh ve heyecanla kutluyoruz ve daima hep birlikte kutlayacağız. Bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum.

Önce Vatan demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. 98 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk'ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum gazimiz Refik Özberber amcamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum."

Buradaki törenin ardından İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, Meslek Yüksek Okul Temsilcisi İrem Yazıcı ve vatandaşlar ilçe şehitliğine giderek dua etti.