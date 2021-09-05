Pazaryeri'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, programda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakları bize vatan yapan tarihi gerçekleri bilmeden yeni bir gelecek inşa edemeyiz. Tarihe baktığımızda, acılarımızı, çilemizi yoğuran, toprakları bize vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleri, büyük ecdadımızı minnet ve şükranla yad etmek gayesiyle toplandık. Bu kutlama onların acılarını hissedip, milli şairimiz Mehmet Akif'in, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin' şuurunda bir kutlamadır. Bu şuuru canlı tutmaktan başka bir gayemiz ve gayretimiz olamaz. Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılında, milletimize eşsiz zaferler kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık ve hürriyet uğruna canlarını feda eden ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek ihanet ayaklanmasına karşı durarak, 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak' uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, Allah bize ve gelecek nesillere bu topraklarımızın bir daha işgal edildiğini göstermesin."

Pazaryeri Avcılar Kulübünce ilçenin kurtuluşu canlandırıldı. Mehter, halk oyunu ve kick boks gösterileriyle tamamlanan etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.