Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nin tek köy okulunda karne heyecanı
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Pazaryeri'nin tek köy okulunda karne heyecanı

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tek köy okulu olan Kınık İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler karnelerini aldı.

Pazaryeri'nin tek köy okulunda karne heyecanı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tek köy okulu olan Kınık İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler karnelerini aldı.

Kınık İlkokul Müdürü Muharrem Kılıç, karne töreninde yaptığı açıklamada, "2018 2019 yılı eğitim öğretim yılını bugün sona erdi. Öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük özverisi ile velilerin katkılarıyla verimli eğitim dönemini hep birlikte geride bıraktık. Öğrencilerimiz, bir yıl boyunca çalışmaları sonucunda elde ettikleri bilgilerin göstergesi olan karnelerini bu gün aldı. Bütün öğrencilerime iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kınık İlkokul bahçesinde düzenlenen karne töreninde öğrenciler velilerin önünde karnelerini alırken, okul bahçesinde öğrenciler yaptıkları etkinlikte halk dansları, tiyatro, şiirler okudu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
Muharrem Kılıç, Bilecik, Kınık, Pazaryeri, Yaşam
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