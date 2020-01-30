Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak

6 saat önce

Pazaryeri Meslek Yüksekokuluna ek bir bölümün açılmasının onayı ardından ilçe öğrencilerin cazibe merkezi olacak.

Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak, System.String[]

Pazaryeri Meslek Yüksekokuluna ek bir bölümün açılmasının onayı ardından ilçe öğrencilerin cazibe merkezi olacak.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi eğitim veren Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na YÖK'ün onayı ile Çevre Sağlığı Bölümünün 2020-2021 eğitim yılında faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu bölüm sonrası öğrenci sayısında belirgin bir artış olacağı ve ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;


"Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda açılan Çevre Sağlığı Bölümün bir başlangıç, yeni bölümler için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yeni bölümler Pazaryeri ilçemize kazandırıp, yakında yeni bölümlerinde müjdesini ilçe halkımıza vereceğiz. Bilecik'te birçok ilçede yokken öğrencilerimiz için Pazaryeri ilçesinde yapılan ve açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Pazaryeri Gençlik Merkezi ile öğrenci kardeşlerimizin ilçemizde sosyal faaliyet açısından önümüzdeki yıllarda Pazaryeri Meslek Yüksekokulunu tercih etmeleri sebebi olacak. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öğrencilere yönelik proje çalışmalarında her zaman destekçisi olacağız ve ilçemiz öğrencilerin cazibe merkezi olacak" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, AK Parti, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı
İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:54:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]