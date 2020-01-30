Pazaryeri öğrencilerin cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Pazaryeri Meslek Yüksekokuluna ek bir bölümün açılmasının onayı ardından ilçe öğrencilerin cazibe merkezi olacak.



AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi eğitim veren Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na YÖK'ün onayı ile Çevre Sağlığı Bölümünün 2020-2021 eğitim yılında faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu bölüm sonrası öğrenci sayısında belirgin bir artış olacağı ve ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;



"Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda açılan Çevre Sağlığı Bölümün bir başlangıç, yeni bölümler için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yeni bölümler Pazaryeri ilçemize kazandırıp, yakında yeni bölümlerinde müjdesini ilçe halkımıza vereceğiz. Bilecik'te birçok ilçede yokken öğrencilerimiz için Pazaryeri ilçesinde yapılan ve açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Pazaryeri Gençlik Merkezi ile öğrenci kardeşlerimizin ilçemizde sosyal faaliyet açısından önümüzdeki yıllarda Pazaryeri Meslek Yüksekokulunu tercih etmeleri sebebi olacak. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öğrencilere yönelik proje çalışmalarında her zaman destekçisi olacağız ve ilçemiz öğrencilerin cazibe merkezi olacak" dedi. - BİLECİK