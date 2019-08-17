Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne Halil Er atandı
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Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Er, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne atandı.
Bilecik Pazaryeri Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdürü Halil Er
, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne atandı.
Pazaryeri ilçesinde Bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde 9. yıl müdürlük yapan Halil Er, Anadolu Meslek Lisesi
'nde 4 yıl müdürlük, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde toplam 14 yıl müdür ve müdür yardımcılığı, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda ise 9 yıl müdür olarak yaptı. Pazaryeri ilçesinde 27 yıldır eğitim öğretim görevlisi olarak hizmet eden Er, son olarak Pazaryeri ilçesinde bulunan Öğretmen Evi Müdürlüğüne atandı. - BİLECİK
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