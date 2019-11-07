Son Dakika Haberleri: Pazaryeri otoparkının temeli atıldı
Son Dakika Güncel Pazaryeri otoparkının temeli atıldı

Pazaryeri otoparkının temeli atıldı

7 saat önce

Balıkesir Büyükşehir ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Plevne Mahallesine yapılacak 'Kapalı Pazaryeri' otoparkının temeli atıldı.

Pazaryeri otoparkının temeli atıldı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Plevne Mahallesine yapılacak 'Kapalı Pazaryeri' otoparkının temeli atıldı.


Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri, aynı anda farklı yerlerde proje yapımına devam ediyor. Plevne Mahallesinde 2 bin 300 metrekare alana kurulacak olan Kapalı Pazaryeri projesinde otopark tabliyesinin beton atma işlemi başladı. Altı otopark, üzeri kapalı pazar ve düğün salonu şeklinde planlanan projenin otopark tabliye betonunun dökülmeye başlandığını bildiren Altıeylül Belediyesi yetkilileri, beton dökme işinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi. Yıl sonuna kadar tablenin geri kalan kısmını bitireceklerini belirten yetkililer, projenin tamamlanması hususunun vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanacağını ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Pazaryeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri otoparkının temeli atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]