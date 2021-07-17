Pazaryeri, sanayi yatırımcılarını bekliyor - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk,Pazaryeri OSB'nin yatırımcılar için cazip bir yer olduğunu söyleyerek, "Pazaryeri OSB, ilçemizin hem ekonomik kalkınmasına hem de istihdamına katkı sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı idari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanman Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryerine veda ziyaretlerinde bulundu. Vali Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak'ı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ardından heyet Pazaryeri Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezinde kamp yapan Bursaspor ve Eskişehirspor'un futbol eğitim koleji kampını da ziyaret eden Vali Şentürk, antrenör ve sporcularla bir süre sohbet ederek, başarılar diledi.

"Yatırımcılar için cazip yer"

Veda ziyaretleri sırasında Pazaryeri OSB'de yatırım yapan firmaların inşaatlarında da incelemede bulunan Vali Şentürk, Muammer Yıldırım'dan bilgi aldı. Bölgede tahsisi yapılan firmaların inşaatları devam ettiğini söyleyen Vali Şentürk, "Pazaryeri yatırımcılar için cazip yer. Pazaryeri ilçemizin hem ekonomik kalkınmasına hem de istihdamına katkı sağlayacaktır" dedi. - BİLECİK