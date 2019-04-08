Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Spor Kickboks Takımı'ndan Büyük Başarı

Pazaryeri Spor Kickboks Takımı'ndan Büyük Başarı

1 saat önce

Pazaryeri Spor Kickboks Takımı, Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında büyük başarı elde ederek Avrupa 3'üncüsü oldular.

Pazaryeri Spor Kickboks Takımı'ndan Büyük Başarı, System.String[]
Pazaryeri Spor Kickboks Takımı, Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında büyük başarı elde ederek Avrupa 3'üncüsü oldular.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, müsabakalarda başarı elde eden sporcuları tebrik etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, Antalya'da 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarına 3 bin sporcu katıldı. Sporcularımız oynadıkları karşılaşmalarda büyük başarı sergileyerek, takımda bulunan sporcumuz Emir US Avrupa üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

Yaşam
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