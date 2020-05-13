Pazaryeri taşındı, esnaf ve mahalle sakinleri Başkan Öztekin'e teşekkür etti - Son Dakika

Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'ne kurulan pazar yerinin belediyenin girişimleri sonucu Mehdi Sancak Spor Sahası Kapalı Otoparkı'na taşınmasının ardından, vatandaşlar Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.



Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'ne her Perşembe günü, bölgede ikamet eden yaklaşık 100 bin kişinin yararlandığı bir pazar kuruluyordu. Açık alanda 3 sokağa kurulan pazar yeri mevcut haliyle; mahallenin araç ve yaya trafiğini engelliyor, ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda hayati önem taşıyan ekip ve ekipmanların ulaşımını kısıtlıyordu. Kağıthanelilerin belediyeden talebi üzerine pazarın kapalı alana taşınması için çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda; hazineye ait arazi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında inşaatı başlanan Mehdi Sancak Futbol Sahası yenilenme işi içerisinde giriş katı otoparkı; perşembe günleri pazar yeri olarak kullanılması yönünde planlandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi inşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan Mehdi Sancak Futbol Sahası ve katlı otoparkı; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 11 Kasım 2019 tarihinde gündeme alındı. Grupların ortak teklifiyle oy birliği ile otopark giriş katı semt pazarı kurulmak üzere Kağıthane Belediyesi'ne tahsis edildi.



Kapalı pazar yerinin bir an önce faaliyete geçmesi için kolları sıvayan Kağıthane Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin güvenliği ve konforu için alanın kaldırım ve çevre düzenlemesi işlerini tamamladı. Çalışmaların nihayete ermesiyle yaklaşık 50 yıldır var olan pazar yeri yeni yerine taşınarak 7 Mayıs Perşembe günü kapılarını vatandaşlara açtı. Pazarın kapalı alana taşınması haberini uzun yıllardır beklediklerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, girişimleri için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.



"Kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun"



Pazar yerinin kapalı alana taşınması için uzun yıllardır mücadele verdiklerini belirten Başkan Öztekin ise, "Önceki dönem İBB yönetimi ile Mehdi Sancak Futbol Sahası'nı yenileme kararı almış ve giriş katı otoparkını kapalı pazar yeri olarak planlamıştık. Hele ki korona virüsün olduğu şu günlerde; pazar yerinin daha uygun bir alana taşınması insan sağlığı için son derece gerekliydi. Pazar giriş çıkışlarını kontrol altına almak, temizlik ve dezenfeksiyonunu hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek; yanı sıra vatandaşlarımızın daha modern bir ortamda alışveriş yapmasına imkan sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Artık Sultan Selim pazarı Perşembe günleri Mehdi Sancak Spor Sahası Kapalı Otoparkı'na kurulacak. Böylece eski yerinde yaşadığımız araç ve yaya trafiğinin engellenmesi, ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda hayati önem taşıyan ekip ve ekipmanların ulaşımının kısıtlanması sorunları da son bulmuş oldu. Kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL