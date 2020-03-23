Pazaryeri ve Osmaneli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evine hizmet götürülüyor.

Pazaryeri Kaymakamlığınca oluşturulan ekip, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Osmaneli

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

İlçesinde belediye tarafından mücadele kapsamında 24 saat hizmet verecek kriz masası oluşturulduğunu da ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Osmaneli Belediyesi tüm önceliğini korona virüs salgınını önleme faaliyetlerine verecek. Halkımızın diğer konulardaki istekleri ertelenerek, tüm çalışanlarımızla salgına karşı mücadeleye veriyoruz. Osmaneli Belediyesi 24 saat hizmet verecek kriz masası ile her önlemi ve hükumetimizin talimatları doğrultusunda Korona virüs karşı acilen alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

Şahin, kamu kurumları ile ortaklaşa hareket ederek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.