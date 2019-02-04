Pazaryeri Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu

Pazaryeri Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Hasan İphar yeniden başkan seçildi.

Pazaryeri Ziraat Odası Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Hasan İphar yeniden başkan seçildi.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde, 30 delegenin 27'sinin oyunu alan İphar güven tazeledi.



İphar, seçimin ardından yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

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