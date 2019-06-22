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Pazaryerili üniversite öğrencisinin büyük başarısı

40 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üniversite okumak için Bursa'ya giden Ahmet Karadağ, bölümünde birinci olmanın gururunu yaşadı.

Pazaryerili üniversite öğrencisinin büyük başarısı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üniversite okumak için Bursa'ya giden Ahmet Karadağ, bölümünde birinci olmanın gururunu yaşadı.

Pazaryeri ilçesinde oturan ve üniversite eğitimi için Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yapan Ahmet Karadağ, büyük bir başarı elde etti. Bölümünden birinci olarak mezun olan Karadağ, ailesine büyük sevinç yaşattı. Bursa Teknik Üniversitesi'nde dün düzenlenen mezuniyet töreninde de Ahmet Karadağ'a Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Lale Yıldız tarafından plaket takdim edildi.

Bölümünden birinci olarak mezun olan Ahmet Karadağ, büyük bir azimle çalıştığını belirterek "Üniversite öğrenim yıllarımda bana destek olan başta aileme teşekkür ediyorum. Onların desteği ile okudum ve bugün üniversiteyi birinci olarak bitirdim. Çok çalıştım ve emeklerimin karşılığını aldım. Mutluyum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
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