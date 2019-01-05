Son Dakika Haberleri: Pazaryerililer Derneğinde Geleneksel Sucuk İkramı

Pazaryerililer Derneğinde Geleneksel Sucuk İkramı

39 dakika önce

Bozüyük Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramı yapıldı.

Pazaryerililer Derneğinde Geleneksel Sucuk İkramı, System.String[]
Bozüyük Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramı yapıldı.

İkram gününen Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı. Yalçın, "Bozüyük Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramına katılım sağladık. Meşhur Pazarcık sucuklarını ve saleplerini hemşehrilerimizin beğenisine sundular. Allah razı olsun. Gecede Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ve hemşehrilerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta dernek başkanımız Ali Şahinoğlu olmak üzere sponsorlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Bozüyük, Yaşam
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