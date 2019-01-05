Pazaryerililer Derneğinde Geleneksel Sucuk İkramı
39 dakika önce
Bozüyük Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramı yapıldı.
Bozüyük
Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramı yapıldı.
İkram gününen Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
da katıldı. Yalçın, "Bozüyük Pazaryerililer Derneğinde 4'üncü geleneksel sucuk ikramına katılım sağladık. Meşhur Pazarcık
sucuklarını ve saleplerini hemşehrilerimizin beğenisine sundular. Allah razı olsun. Gecede Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı
ve hemşehrilerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta dernek başkanımız Ali Şahinoğlu olmak üzere sponsorlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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