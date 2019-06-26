Son Dakika Haberleri: Pazaryerinde denetimler sürüyor…
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Pazaryerinde denetimler sürüyor…

1 saat önce

Keşan'da kurulan salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi pazarlarında denetimler yapılıyor.

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Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Keşan Vergi Dairesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, 25 Haziran 2019 Salı günü Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda, 26 Haziran günü de Belkoop'ta Nazmi Başar Caddesi'nde kurulan semt pazarına giderek burada esnafın denetimini gerçekleştirdi.

Denetimlerde etiket, terazi ve her esnafın kendi yerinde sergi açıp-açmadığını denetliyorlar.

Denetimlerin bundan sonra salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi pazarlarında da devam edeceği açıklandı.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:39 Kaynak: Bültenler
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