Pazaryerinde korona virüs denetimleri - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – ? Düzce il Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan kararlar kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazaryeri denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanması hususunda zabıta ekiplerimiz pazaryerlerinde satıcılara tebliğde bulundu. Pazaryerlerinde temel gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayan esnaf haricindeki satıcıların il Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda giyim, konfeksiyon, hırdavat, züccaciye, ev tekstili vb. ürünlerin satışı geçici süre ile yasaklandı. Yayımlanan genelge kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar yerlerine denetim gerçekleştirerek, toplu olarak bir arada bulunmayı engellemek için tezgahlarını açmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. - DÜZCE