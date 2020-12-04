Pazaryerinde tezgah açan esnafa HES kodu sorgusu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bir gün önceye alınan halk pazarı, geniş önlemler ve HES kodu sorgusuyla açıldı. Tek tek tüm pazarcı esnafını gezen görevliler HES kodu sorguladı, maske ve mesafe konusunda alınan tedbirleri denetledi.

Keşan Belediyesi zabıta ekipleri ve özel güvenlik görevlileri, yurt geneli ve ilçe bazında uygulanan korona virüsü önlemlerine ek olarak tüm esnafa HES kodunun alınmasına yönelik uygulama başlattı.

Vatandaşları korona virüse karşı korumak adına maske ve fiziksel mesafe gibi tedbirlerin pazaryerinde denetimini yapan ekipler, burada tezgah açan esnafın HES kodlarını tek tek sordu. Bunun yanında görevliler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve E-Devlet uygulaması üzerinden HES kodu olmayan pazarcı esnafına kod alınması konusunda yardımcı oldu. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Gün boyu süre denetimlerde, hem esnaf hem alışveriş yapanlar maske ve fiziksel mesafe konularında uyarılırken, müşteriler de yoğunluğun yaşanmaya başlandığı saatler öncesinde alışverişlerini daha erken saatlerde yapmaları konusunda bilgilendirildi. - EDİRNE