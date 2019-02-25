Son Dakika Haberleri: Pazaryerispor Kendi Evinde Bilecikspor'u Yendi

Pazaryerispor Kendi Evinde Bilecikspor'u Yendi

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 20inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryeri deplasmanından eli boş döndü.

Pazaryerispor Kendi Evinde Bilecikspor'u Yendi, System.String[]
Bilecik 1. Amatör Lig 20inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryeri deplasmanından eli boş döndü.

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 20'nci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryerispor'a 3-1 mağlup olarak ikinci yarıdaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecikspor 40 puanla 3'üncü sıradaki yerini korurken, Pazaryerispor 23 puana yükseldi. Maç sonunda tribünden soyunma odasına giderek Pazaryerispor teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Pazaryeri Belediye ve Pazaryerispor Kulüp Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin gururu Pazaryerispor, Bilecikspor karşısında 3-1'lik skorla galip geldi. Pazaryerispor Kulüp Başkanı olarak futbolcularımı teknik heyetimi ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bilecikspor camiasını centilmenliklerinden dolayı da tebrik ediyor, bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi Çorum'da Son 2 Ayda 40 Doktor Görevinden İstifa Etti

Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryerispor Kendi Evinde Bilecikspor'u Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]