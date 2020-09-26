Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı - Son Dakika

Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı

Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı Pazarcılar Odası Başkanı Sarı "Pazarda fiyatlar yüksek değil" Düzce'de haftanın belirli günü kurulan pazarlarda vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı

Pazarcılar Odası Başkanı Sarı "Pazarda fiyatlar yüksek değil"

DÜZCE - Düzce'de haftanın belirli günü kurulan pazarlarda vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı. Pazarcı esnafı fiyatların uygun olduğunu dile getirerek şu anda en çok tercih edilen ürünlerin biber, domates ve turşuluk salatalık olduğunu dile getirdiler.

Düzce'de vatandaşlar buzdolabında saklamak, turşuluk ve konservelik sebzeler almak için halk pazarlarında tatlı bir telaşa girişti. Kışlık ihtiyacını gidermek için pazarlara giden vatandaşlar, ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda alışveriş yapıyorlar. Pazarda vatandaşlar en çok salçalık biber, domates, turşuluk kornişon salatalık ve barbunyayı tercih ediyorlar.

"Pazarda fiyatlar yüksek değil"

Düzce Pazarcılar Odası Başkanı Musa Sarı, pazar yerlerin fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu dile getirdi. Kış sezonu öncesi vatandaşların hazırlıklara başladığını dile getiren Musa Sarı "Pazarda fiyatlar normal yüksek değil. Kışlık hazırlanacak yiyecekleri karşıma zamanı şu an. Turşuluk, salçalık, fasulye, barbunya bu sene bol bol var. Salçalık domates 1,5 lira. Salçalık biber 3 lira. Pazarda kış hazırlıkları başladı. Ancak talep biraz sıkıntılı. Domates 1,5 lira ama toplamaya değmiyor. Şu anda pazarda en çok kışa hazırlık yapılabilecek malzemeler satılıyor. Üreticinin bundan para kazanacağını tahmin etmiyorum. Bu fiyatlara dahi itirazlar var. Vatandaşlar pazarda bütçesine göre her çeşit malzemeyi bulabilir" dedi.

Pandemi sonrası önceki yıllara göre pazar yerlerine olan ilginin azaldığını dile getiren Pazarcı Esnafı Engin Gündoğdu, ise "Müşteriler şu anda en çok turşuluk salatalık ve havuç alıyorlar. Fiyatlar çok düşük de değil yüksek de değil. Pazarlara şu anda rağbet güzel. Ancak pazaryerleri kapanırsa insanlar mecbur marketlere dönecek. Herkes bütçesine göre alışverişini rahatça yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler biraz daha hazırcı"

Pazarcı esnafı Yakup Şahin, yaşlıların eski gelenekleri sürdürerek kışlık hazırlıklarını yapmak üzere pazar yerlerini tercih ettiklerini dile getirerek "Pazarda kış öncesi fiyatlar biraz yüksek ama o da hava sıcaklıklarından kaynaklanıyor galiba. İnsanların alım gücü yok ama yapacak bir şey de yok. İnsanlar yavaş yavaş fındıktan dönmeye başladı. Bu nedenle pazarda biraz hareketlilik var. Şu anda en çok giden ürünler domates, salçalık biber, barbunya bir de turşuluk salatalık. Nesil artık hazır yiyeceklere dönüyor ama eskiler yine kışlık ürünlerini kendileri hazırlıyorlar. Gençler biraz daha hazırcı" diye konuştu.

Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı
Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı

Domates, Pazar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazaryerlerinde kışlık alışveriş telaşı başladı - Son Dakika

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