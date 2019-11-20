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Pazı üreticisinin yüzü gülüyor

6 saat önce

Türkiye'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.

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Türkiye'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.

AA muhabirinin, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Hatay'da pazı hasadına başlandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi memnun etti.

Geçen yıl 7 bin 446 ton pazı yetiştirilen kentte, verimin bu yıl daha da artması beklenirken, ürünün hasadı 2020'nin bahar aylarına kadar sürecek.

Kilogramı tarlada 1 lira

Pazı üreticilerinden İlter Gümüş, AA muhabirine, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle verimin geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.

Pazının kilogramının tarlada 1 liradan satıldığını anlatan Gümüş, havalar soğudukça fiyatın 2 liraya kadar yükseleceğini belirtti.

Hasat döneminde 06.00'dan itibaren tarlada işbaşı yaptıklarına değinen Gümüş, "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor." dedi.

Çiftçi Enver Kelahmetoğlu da bu yıl 7 dönüm arazide pazı ektiğini ve iyi verim aldığını kaydetti.

Kelahmetoğlu, havaların soğumasıyla pazıya olan talebin artmasını beklediğini belirtti.

Türkiye, Gümüş, Hatay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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