Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından 1. kaptanın kim olacağı büyük merak konusu oldu. Son 20 yılda Ümit Özat, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi efsane kaptanlara sahip olan sarı-lacivertlilerde, yeni sezonda pazubandı takmaya aday 6 futbolcu var.
Hürriyet'in haberine göre; Takımın doğal lideri ve sözü en çok dinlenen adamı olan Brezilyalı futbolcu, Topuk Yaylası'nda Rumen ekibi Csikszereda ile oynanan maçın ikinci yarısına kaptan çıktı.
Yeni sezonda kendisinden çok büyük şeyler beklenen dünya yıldızı Mesut Özil'e, 10 numaralı formadan sonra kaptanlık da verilerek saha içi liderliği tescillenmek istenebilir.
6 sene önce, çocuk sayılacak yaşta Pereira'nın öğrencisi olan Ozan, daha önce Alanyaspor'da ve zaman zaman Fenerbahçe'de defalarca kaptanlık yaptı.
Takımın en eskisi ve camiayı en iyi bilen futbolcu. Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Bazen tepki çeken davranışlarını dizginlemek için kaptanlık sorumluluğu verilebilir.
Bayern Münih, Napoli, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor geçmişi bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, Türkiye'de daha önce de üstlendiği kaptanlık görevini tekrar alabilir.
Ankaragücü'nde genç yaşına rağmen başarıyla kaptanlık yapan Altay, Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olabilir. 1. kaptan olmasa bile 2 veya 3. kaptanlık verilme olasılığı var.
Son Dakika › Spor › Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var - Son Dakika Spor