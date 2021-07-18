Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından 1. kaptanın kim olacağı büyük merak konusu oldu. Son 20 yılda Ümit Özat, Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi efsane kaptanlara sahip olan sarı-lacivertlilerde, yeni sezonda pazubandı takmaya aday 6 futbolcu var.

LUIZ GUSTAVO HAZIRLIK MAÇINDA PAZUBANDI TAKTI

Hürriyet'in haberine göre; Takımın doğal lideri ve sözü en çok dinlenen adamı olan Brezilyalı futbolcu, Topuk Yaylası'nda Rumen ekibi Csikszereda ile oynanan maçın ikinci yarısına kaptan çıktı.

MESUT ÖZİL'İN LİDERLİĞİ TESCİL EDİLMEK İSTENEBİLİR

Yeni sezonda kendisinden çok büyük şeyler beklenen dünya yıldızı Mesut Özil'e, 10 numaralı formadan sonra kaptanlık da verilerek saha içi liderliği tescillenmek istenebilir.

OZAN, FENERBAHÇE'DE DAHA ÖNCE KAPTANLIK YAPTI

6 sene önce, çocuk sayılacak yaşta Pereira'nın öğrencisi olan Ozan, daha önce Alanyaspor'da ve zaman zaman Fenerbahçe'de defalarca kaptanlık yaptı.

CANER ERKİN CAMİAYI EN İYİ BİLEN FUTBOLCU

Takımın en eskisi ve camiayı en iyi bilen futbolcu. Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Bazen tepki çeken davranışlarını dizginlemek için kaptanlık sorumluluğu verilebilir.

TRABZONSPOR'DA LİDERDİ

Bayern Münih, Napoli, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor geçmişi bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, Türkiye'de daha önce de üstlendiği kaptanlık görevini tekrar alabilir.

FENERBAHÇE'NİN EN GENÇ KAPTANI OLABİLİR

Ankaragücü'nde genç yaşına rağmen başarıyla kaptanlık yapan Altay, Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olabilir. 1. kaptan olmasa bile 2 veya 3. kaptanlık verilme olasılığı var.