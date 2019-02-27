Son Dakika Haberleri: Pbc Finansal Piyasalarda İnovasyonu Destekleyecek

Pbc Finansal Piyasalarda İnovasyonu Destekleyecek

51 dakika önce

Çin Merkez Bankası (People's Bank of China - PBC), bu yıl makro-kredi politikası konusunda yol gösterici olacağını ve ekonomide canlanmayı sağlamak için finansal piyasadaki inovasyonu destekleyeceğini duyurdu.

Pbc Finansal Piyasalarda İnovasyonu Destekleyecek, System.String[]
Çin Merkez Bankası (People's Bank of China - PBC), bu yıl makro-kredi politikası konusunda yol gösterici olacağını ve ekonomide canlanmayı sağlamak için finansal piyasadaki inovasyonu destekleyeceğini duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, PBC'nin web sitesinde yer alan açıklamada, tahvil piyasasının banka sermayesini yenilemedeki rolü güçlendirilirken, özel sektöre ait küçük şirketlerin tahvil yoluyla finansmanın da teşvik edileceği belirtildi.

Finansal riski yönetmenin hala zor bir görev olduğu vurgulanan PBC açıklamasında, konut finansmanı ile altın ve ticari senet piyasası üzerindeki risk kontrollerini artırmaya çalışılacağı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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