Pbc Finansal Piyasalarda İnovasyonu Destekleyecek
51 dakika önce
Çin Merkez Bankası (People's Bank of China - PBC), bu yıl makro-kredi politikası konusunda yol gösterici olacağını ve ekonomide canlanmayı sağlamak için finansal piyasadaki inovasyonu destekleyeceğini duyurdu.
Çin
Merkez Bankası (People's Bank of China - PBC), bu yıl makro-kredi politikası konusunda yol gösterici olacağını ve ekonomide canlanmayı sağlamak için finansal piyasadaki inovasyonu destekleyeceğini duyurdu.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, PBC'nin web sitesinde yer alan açıklamada, tahvil piyasasının banka sermayesini yenilemedeki rolü güçlendirilirken, özel sektöre ait küçük şirketlerin tahvil yoluyla finansmanın da teşvik edileceği belirtildi.
Finansal riski yönetmenin hala zor bir görev olduğu vurgulanan PBC açıklamasında, konut finansmanı ile altın ve ticari senet piyasası üzerindeki risk kontrollerini artırmaya çalışılacağı belirtildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:17 Kaynak: DHA
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