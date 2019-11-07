Son Dakika Haberleri: PBoC: Blockchain ticari güvenilirlik sağlıyor
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PBoC: Blockchain ticari güvenilirlik sağlıyor

6 saat önce

Çin Merkez Bankası (PBoC) Şangay merkezi, blockchain teknolojisinin, ticaretin finansmanı sektöründeki dengesizlik sorunlarını çözme ve ticari güvenilirlik sağlama kapsamında kullanılabileceğine dikkat çekti.

PBoC: Blockchain ticari güvenilirlik sağlıyor, System.String[]

Çin Merkez Bankası (PBoC) Şangay merkezi, blockchain teknolojisinin, ticaretin finansmanı sektöründeki dengesizlik sorunlarını çözme ve ticari güvenilirlik sağlama kapsamında kullanılabileceğine dikkat çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisiyle finansal kurumlardaki olası risklerin etkili bir şekilde azaltılabileceği ve tüccar masraflarının azaltılabileceği belirtildi.Yerel medyada yer alan haberlerde PBoC'nin kendi dijital para birimi üzerinde çalıştığı ve söz konusu para birimini Çin'in en yoğun alışveriş günü olan 11 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Çin'in, "blockchain teknolojisinin oluşturduğu fırsatları yakalaması" gerektiğini söylemişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:14 Kaynak: DHA
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