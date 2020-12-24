PBoC: Çin bir "modern bankacılık sistemi" oluşturmalı

Çin'in merkez bankası Çin Halk Bankası (The People's Bank of China - PBoC) Başkanı Yi Gang, ülkesinin, ödemeler dengesinin korunması, istihdam, para birimi ve finansal istikrar için "modern bankacılık sistemi"ni kurması gerektiğini söyledi.

Yi, ekonomik büyümenin desteklenmesi için piyasa-bazlı bir para politikası ve düzenlemelerin temel alınması gerektiğini, bu kurumsal yapı ile de sağlıklı bir ödemeler dengesinin kurulabileceğini vurguladı.