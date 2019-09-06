Son Dakika Haberleri: Pboc: çin'in kripto parası çevrimdışı olarak kullanılabilecek
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Pboc: çin'in kripto parası çevrimdışı olarak kullanılabilecek

3 dakika önce

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkan Yardımcısı mu Changchun, PBoC'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para biriminin Çin'in önde gelen ödeme platformları WeChat ve Alipay üzerinden internet bağlantısı olmadan da kullanılabileceğini söyledi.

Pboc: çin'in kripto parası çevrimdışı olarak kullanılabilecek, System.String[]

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkan Yardımcısı mu Changchun, PBoC'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para biriminin Çin'in önde gelen ödeme platformları WeChat ve Alipay üzerinden internet bağlantısı olmadan da kullanılabileceğini söyledi.

Shanghai Securities News'da yer alan habere göre Changchun, söz konusu kripto para varlığının kağıt para ile aynı işlevlere sahip olacağını fakat yasal para birimlerinden farklı olarak dijital olarak var olacağını belirtti. Changchun, şunları söyledi:

"Elektronik ödeme yöntemlerinin bu kadar geliştiği bir dönemde merkez bankası neden bir dijital para birimi oluşturmaya çalışıyor? Bunu, parasal egemenliğimiz ve yasal para birimi statümüzü korumak için yapıyoruz. Yağmurlu günler için bir plana ihtiyacımız var."

Medyada daha önce yer alan haberlerde, PBoC'nin söz konusu kripto parasını Kasım ayında piyasaya süreceği duyurulmuş ve PBoC dijital parasının Facebook'un kripto para birimi Libra'dan "daha güçlü" olacağı belirtilmişti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
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