Son Dakika Haberleri: "PBoC dijital para birimi çalışmalarını hızlandırmalı"
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"PBoC dijital para birimi çalışmalarını hızlandırmalı"

4 dakika önce

– Çin Merkez Bankası (PBoC) Araştırma Departmanı Direktörü Wang Xin, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın yasal para birimlerine karşı oluşturduğu tehdit sebebiyle, PBoC'nin kendi dijial para birimi çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

– Çin Merkez Bankası (PBoC) Araştırma Departmanı Direktörü Wang Xin, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın yasal para birimlerine karşı oluşturduğu tehdit sebebiyle, PBoC'nin kendi dijial para birimi çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.
Xin, Peking Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada Libra'nın uluslararası ödemelerde yaygın olarak kullanılması ve bir para birimi olarak kabul edilmesi durumunda Libra'nın "para politikası, finansal istikrar ve uluslarası para sistemine uygun olarak etki edip etmeyeceğini" sorguladı.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre Libra'nın oluşturduğu söz konusu risk sebebyle PBoC'nin duruma "yüksek ilgi" gösterdiği ve kendi dijital para birimine yönelik çalışmaları hızlandırabileceği belirtildi. PBoC'de yıllardır süren dijital para birimi çalışmalarına yönelik Xin, "Bu işe erken başladık fakat liderliğimizi kanıtlamamız için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.
Xin ayrıca, Libra fiyatının birden fazla para birimine bağlı olacağı açıklamasına da değinerek, Çin'in söz konusu para birimlerinin hangilerini olduğunu ve doların da bu para birimleri arasında yer alıp almayacağını bilmek istediğini söyledi. Libra'nın "dolarla yakından ilişkilendirilmesi" durumunda Xin, ulusal yasal para birimlerinin "dolar-dijital para merkezli para birimlerinden" ayrılacağını belirtti:
"Ortada bir büyük patron olarak dolar ve ABD'nin olması gerekiyor, diğer türlü birçok ekonomik, finansal ve uluslararası politik sonuçlar doğabilir."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:14 Kaynak: DHA
Ekonomi
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