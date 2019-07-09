Son Dakika Haberleri: PBoC yetkilisi: Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var
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PBoC yetkilisi: Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var

1 saat önce

– Çin Merkez Bankası (PBoC) üst düzey yöneticilerinden mu Changchun Facebook'un kripto para birimi Libra'da kullanılan teknolojinin saniye başına işlem sayısının yeterli olmaması sebebiyle merkezi gözetime tabi tutulması gerektiğini söyledi.

PBoC yetkilisi: Libra'nın merkezi denetime ihtiyacı var, System.String[]
– Çin Merkez Bankası (PBoC) üst düzey yöneticilerinden mu Changchun Facebook'un kripto para birimi Libra'da kullanılan teknolojinin saniye başına işlem sayısının yeterli olmaması sebebiyle merkezi gözetime tabi tutulması gerektiğini söyledi.
Caixin'de yayınlanan bir yazıda Changchun, merkez bankasının Pekin'de Libra'nın hala erken evrelerinde ve dengesiz bir kod kalitesine sahip olduğunu belirtti. Changchun, şunları yazdı:
"Libra merkezi blockchainden merkezsizleşmiş blockchaine beş yıllık bir geçiş süreci sundu fakat bu zaman çizelgesini takip etmek zor. Libra'nın blockchain kullanmasına gerek yok fakat blockchain kullanımı kripto para birimleri endüstrisi fiki ve desteğini alarak diğer yatırımcıların da dikkatini çekiyor."
Libra'nın tanıtım yazısına (white paper) da değinen Changchun, merkez bankaları ve uluslararası organizasyonlara, sınır ötesi dijital para birimlerinin "tekel haline gelmelerini" engellemek için çalışmaları gerektiği uyarısını yaptı.
Geçen ay Facebook Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı tanıttıktan sonra söz konusu kripto para biriminin 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07 Kaynak: DHA
Facebook, Pekin, Ekonomi
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