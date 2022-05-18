Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı

18.05.2022 12:10
Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı

Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ün haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi.

Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ün haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi.

LOS ANGELES, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pazartesi günü ABD'nin PBS televizyon kanalında yayınlanan bir haberde pandemi başlayalı 3 yıldan az bir süre geçmesine karşın ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 milyonu geçtiği, bunun da 336 gün boyunca her gün bir 11 Eylül saldırısı yaşanmasına eşit olduğu bildirildi. Haberde teyit edilen ölüm sayısının kabaca ABD İç Savaşı'yla 2. Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu ve bunun, Boston ve Pittsburgh'ın haritadan silinmesiyle aynı olduğu ifade edildi. Habere göre hayatını kaybeden her dört kişiden üçü 65 yaş ve üzerindeydi. Kadınlardan daha çok erkekler öldü. Haberde, siyahlar, İspanyol kökenliler ve Amerikan yerlilerinin Kovid-19'dan hayatını kaybetme olasılığının beyazlara göre yaklaşık iki kat fazla olduğu belirtildi. Habere göre ölümlerin çoğu kentsel bölgelerde meydana geldi, ancak maske ve aşı karşıtlığının daha yüksek olduğu kırsal bölgeler de zaman zaman ağır bedel ödedi.

YORUMLAR
500
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı! Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı! New Yorker: Buffalo Saldırısı, ABD'de Irkçılığın ve Siyasi Şiddetin Normalleştiğini Gösteriyor New Yorker: Buffalo Saldırısı, ABD'de Irkçılığın ve Siyasi Şiddetin Normalleştiğini Gösteriyor
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:59 Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:54 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışta: Mirasçılar yaşlanınca böyle oldu
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
11:38 DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Pbs: ABD'de Kovid, 336 Gün Boyunca 11 Eylül Saldırısı Yaşanmış Gibi Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement