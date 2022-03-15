PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı - Son Dakika
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PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı

15.03.2022 10:02
PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı

1 Mart tarihi itibariyle sınır kapılarında PCR Testi zorunluluğunun kalkması ile birlikte Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak geçiş yapanların sayısı artmaya başladı.

1 Mart tarihi itibariyle sınır kapılarında PCR Testi zorunluluğunun kalkması ile birlikte Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak geçiş yapanların sayısı artmaya başladı.

Gürcistan'a geçişlerde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan PCR testi zorunluluğu 1 Mart itibariyle kalktı. 2 doz aşısı olan geçiş yapabileceğini duyan vatandaşlar sınır kapısına akın etti. Özellikle yaya geçişlerinde artışlar başlarken, Artvin'in sınır ilçesinde ise esnaf bu durumdan oldukça mutlu. Özellikle Gürcistan'dan günü birlik alış veriş yapmaya gelenlerin sayısının arttığı ifade edildi.

(Adem Güngör/ İHA)

PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı
PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı

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Sarp Sınır Kapısı, PCR Testi, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı - Son Dakika


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