İZMİR PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor - Son Dakika

PCR testinde 'mavi çizgi' Covid-19'u belirliyor

MEDICANA International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, Covid-19'un tespitinde kullanılan 'PCR testi'ndeki mavi çizgi ile ilgili olarak, 'Mavi çizgi hiç oynamazsa hasta negatif. Çizgi artışta ve pik yaptıysa, pozitif olduğu anlamına gelir. Örnek yeterliliğini gösteren yeşil çizgi düşük seviyedeyse, testi tekrarlanıyor, şeklinde okuyoruz' dedi.

Koronavirüs salgınında hastalığın kişilere bulaşıp bulaşmadığını anlamak için en çok kullanılan yöntemlerden biri de PCR testi oldu. Kişiden alınan sürüntü örneği, laboratuvar ortamında incelendikten sonra, bilgisayar programındaki grafikler incelenerek sonuca ulaşılıyor. Genetik materyal tespiti yapan PCR testi, virüsün vücuda girmesini takip eden birkaç gün içinde, enfeksiyon henüz belirti göstermemesine rağmen varlığını tespit edebiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan testin sonuçlanma süresi 24 saat ile 2-3 gün arasında değişebiliyor.

'LABORATUVARA BİR KİŞİ GİRİYOR'

Covid-19'u belirlemek için kullanılan PCR testinde izlenen süreci Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya anlattı

Burada, Covid-19 PCR testi için bir kompleks oluşturduk. Test merkezinde alınan örnekler hiç bekletilmeden özel bir sıvının içine koyuluyor. Laboratuvara transfer ediliyor. 1 saat bekledikten sonra, örnekler çalışmaya hazır hale geliyor. Laboratuvarda kirli ve temiz alan var. Kirli alanda, çok titiz davranmak zorundayız; çünkü burada 'kontaminasyon' olma yani bulaşma riski var. Yalancı pozitiflikler açısından sıkıntı oluşturuyor. PCR testinde yalancı negatiflikler de çok yaygın. Onlar da yetersiz örnek alımından tutun da sıvının içinde koyulduktan sonra bekletme süresinin yetersizliği gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor. Bu tip riskleri en aza indirmek için devamlı çalışan, iyi yetişmiş teknisyenimiz var. Laboratuvara teknisyenin dışında başka kimse girmiyor. Hataları sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Temiz alan ise özel kıyafetler giydiğimiz ve PCR cihazının bulunduğu bölge. PCR, hata yapılabilen bir test. İyi bilmek, iyi çalışmak çok önemli. Her ay dış kalite kontrol sistemleriyle denetleniyoruz ve 100 puan üzerinden değerlendiriliyoruz.

'YEŞİL VE MAVİ ÇİZGİLER TEST SONUCUNU BELİRLİYOR'

Test sonucunda ortaya çıkan renklere göre hastalığı tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Sakarya, Bir cihazımız var. Bu cihaz, koymuş olduğumuz materyali belli ısılara indirip çıkartarak 40 defa tekrar ediyor. İçindeki RNA'lar çoğalıyor. Cihaz bu sıvıyı okuyor ve ortaya bir grafik çıkıyor. Bu grafikteki piklere göre biz, hastayı pozitif veya negatif olarak değerlendiriyoruz. Verileri analiz ediyoruz. Grafikte görünen yeşil çizgiler internal kontrol. Hastanın sürüntülerinden birçok gen alınıyor. Yeşil çizgi, genel olarak bir insandan örnek alındığını ve bunun yeterlilik seviyesini gösteriyor. Mavi çizgiler de Covid-19'un pozitif olup olmadığını gösteriyor. Mavi çizgi hiç oynamazsa hasta negatif oluyor. Fakat çizgi artışta ve pik yaptıysa, pozitif olduğu anlamına gelir. Örnek yeterliliğini gösteren yeşil çizgi düşük seviyedeyse, testi tekrarlıyoruz diye konuştu.