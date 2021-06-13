EURO 2020'de mücadele eden Portekiz'de koronavirüs depremi yaşanıyor. Takımın yıldız isimlerinden olan Joao Cancelo, PCR testinin pozitif çıkması sonucunda kadrodan çıkarıldı.
Manchester City'nin başarılı sağ beki kadrodan çıkartılırken yerine ise U21 takımında forma giyen Diogo Dalot çağrıldı. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun testi pozitif çıktığı tüm takım ve teknik ekibe PCR testi yapıldığı ve tamamının negatif sonuçlandığı bildirildi.
Son Dakika › Spor › PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor