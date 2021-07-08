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PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU - Son Dakika

PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU

08.07.2021 11:20

Türkiye'de laboratuvar ortamında araştırması yapılan 'nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil içeren formüle edilmiş ağızda eriyen ürün' Hindistan'da hastalar üzerinde destek tedavi olarak denendi.

Türkiye'de laboratuvar ortamında araştırması yapılan 'nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil içeren formüle edilmiş ağızda eriyen ürün' Hindistan'da hastalar üzerinde destek tedavi olarak denendi. Çalışma hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, "Ürünün, 10 gün boyunca, günde 3 kez kullanılması sonrası PCR negatifleşme oranı neredeyse 2 kat arttı" dedi.

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, nar kabuğu özütü içeren besin takviyesinin, PCR'ın negatifleşmesi ve virüsün üst solunum yolu mukozasında etkisiz hale gelmesi etkinliği gösterildi. Araştırma hakkında değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, "Hindistan'da yapılan bir çalışmanın sonuçları da yayınlandı. Çalışma semptomatik ancak evde takip edilen, hafif ve orta semptom gösteren kişiler üzerinde yapıldı. 10 gün süreyle, günde 3 kez bu ürünün kullanılması sonrası 10'uncu gündeki PCR negatifleşme oranının neredeyse 2 kat fazla olduğu gösterildi" diye konuştu.

"VİRÜSÜ TÜKÜRÜKTE ETKİSİZLEŞTİRİYOR"

Ürünün tükürük salgısını artırdığını da ifade eden Prof. Dr. Dilek Arman, "PCR'ın negatifleşmesi ve virüsün üst solunum yolu mukozosunda etkisiz hale getirilmesi alt solunum yoluna inmesini, sistemik etkilerinin azalmasını da sağlıyor. Bu anlamda önemli bir çalışma. O nedenle bu tür bir ürünü özellikle aşılanmamış ya da aşılanmış bireylerde AVM'ye, kalabalık ortama girmeden hemen önce günde 3 kez kullanılmasını öneriyorum. 3 saat süreyle etkisinin devam ettiğini biliyoruz. Tükürük bezleri aynı akciğerdeki gibi, daha yoğun olarak ACE reseptörlerini taşıyan dokular. Dolayısıyla tükürükteki virüsün etkisizleştirilmesi, vücuttaki giriş kapısında virüs yükünün azalması gibi bir katkı sağlıyor. Bu ürün ise tükürük salgısı 5 kat artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AŞILAMADA YÜZDE 70'LERE ULAŞMALIYIZ"

Aşılama oranlarındaki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Arman, tedbiri elden bırakmamak adına şu önerilerde bulundu:

"Aşılanma sürecinde vaka sayılarında bir azalma da görüyoruz. Ancak bununla birlikte bir gevşeme görüyoruz. Aşılara olan güven son derece önemli ama unutulmaması gereken bir şey var ki aşılar belirtili enfeksiyon, ağır enfeksiyon ve ölümleri önlemede çok başarılı. Ama enfeksiyonu önlediği konusunda elimizde şu anda bir veri yok. Dolayısıyla enfeksiyon toplumda yayılmaya devam edebilir. 2 doz aşısını olmuş insan sayısı 18 milyon civarında. Toplam 50 milyon üstü doz uygulanmış olmakla birlikte tekrarlayan dozlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplumsal olarak korunabiliyoruz diyebilmek için aşılamada yüzde 70'lere ulaşmamız lazım ki yeni bir varyant çıkmaz ve değişen koşullar söz konusu olmazsa. O nedenle tüm korunma önlemlerini elden bırakmamak gerekli."

"TÜRKİYE'DE DE GÖSTERİLMİŞ ETKİLERİ VAR"

Önlemlerden birinin bu ürün olduğunu belirten Arman, "Bu önlemlerden bir tanesi de nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil içeren formüle edilmiş ağızda eriyen ürün kullanımı. Bu ürünün Türkiye'de de gösterilmiş etkinlikleri vardı. Gerek invitro koronavirüse etki gösterdiği ama hücrelerde toksik etki göstermediği belirtilmişti. Soğuk algınlığındaki klinik etkisini de biliyoruz. Daha önce koronavirüs geçiren ama asemptomatik bireylerde üçüncü günde PCR negatifleşmesini sağladığını önemli ölçüde artırdığını biliyoruz" dedi.

Aşıdan uzak duran aşıyla ilgili çekinceleri olan kişilerin olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Bugüne kadar aşıya dair saptanan hiçbir yan etki hastalığın etkisinden daha sık ve ağır değil. Hastalıkta gerçekten çaresiz kalınabilen zamanlar oluyor. Bu nedenle aşıya dört elle sarılmak gerekiyor. Aşılansak dahi maske, mesafe ve el hijyeni konularını elden ve gündemden düşürmemek gerekiyor. Bunun yanı sıra enfeksiyonu önlemeye yönelik ek tedbirler içinde de nar kabuğu ekstresi, zerdeçal ve zencefil içeren formüle edilmiş bir ürün katkı sağlayabilir."

PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU
PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU
PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU
PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU

Mikrobiyoloji, PCR Testi, Türkiye, India, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ; KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NAR KABUĞU - Son Dakika


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