PCS4 Büyük Finalleri yakında başlıyor! - Son Dakika

PUBG Continental Series 4 (PCS4) Avrupa başlamak üzere! Avrupa'nın dört bir yanından takımlar PCS4 Büyük Finalleri koltuklarını kaparken savaş alanı kızışıyor.

Sonuçta, Avrupa'nın en iyi 16 takımı, 250,000 ABD dolarını aşan ödül havuzundaki payları için mücadele edecek. Bu takımlardan yedisi, önceki olağanüstü performanslarından dolayı doğrudan Büyük Finallere davetiye alacak ve 9 takım bölgelerindeki üstünlüklerine göre Büyük Finallere yükselecekler.

MEA Bölgesel Eleme Finali'ne ek bir koltuk ayrıldı ve her Bölgesel Elemeler'den yükselecek toplam takım sayısı 3'e çıktı.

PCS4 Büyük Finalleri'ne doğrudan davetiye alan takımlar:

Digital Athletics (Henüz kadrosunu açıklamadı.)

ENCE

FaZe Clan

Heroic

NAVI

Team Liquid

Virtus.pro

PCS4 Avrupa Bölgesel Hayatta Kalma Elemeleri ve Final Yayın Takvimi:

- Orta Doğu ve Afrika- 7-9 Mayıs PUBG Türkiye & (Türkçe canlı yayın)

-Doğu Avrupa- 14-16 Mayıs PUBG CIS , & (Rusça canlı yayın)

-Batı Avrupa- 21-23 Mayıs PUBG Esports & .