Oyun dünyasını sallayan satış! Zynga rekor fiyata el değiştirdi - Son Dakika
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Oyun dünyasını sallayan satış! Zynga rekor fiyata el değiştirdi

Son Güncelleme: 11.01.2022 12:13

Dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden olan Zynga, Take Two Interactive tarafından 12.7 milyar dolara satın alındı. Zynga'nın sahip olduğu Türk oyun firması Peak Games de Take Two çatısı altına girdi.

Oyun dünyası yeni yıla dev bir satın alım haberi ile başladı. Oyun dünyasının devlerinden Rockstar Games ve 2K'i bünyesinde barındıran Take Two gözünü bu kez de mobil oyun pazarının en büyüğü Zynga'ya gözünü dikti. Dünyaca ünlü bu iki şirket arasında mutabakata varıldı ve böylece Zynga tamı tamına 12.7 milyar dolarlık bir anlaşma ile Take Two çatısı altına girdi.

12.7 MİLYAR DOLARA SATILDI

Take Two'nun satın alım sonrası paylaştığı bilgilere göre, mobil oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Zynga'yı 12.7 milyar dolara satın aldı. Take Two, Zynga arasında yapılan anlaşmaya göre Take Two, Zynga hisseleri için her bir hisse başına 9,86 dolar ödeme yapacak.

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HİSSE BAŞINA 9,86 DOLAR ÖDEYECEK

Hisse başına 9,86 dolardan gerçekleşen satış sonrasında resmi açıklamada bulunan Take Two CEO'su Strauss Zelnick bu dev satın alım ve oyun dünyasının dinamikleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Zelnick açıklamalarında mobil oyunların eğlence sektörünün en hızlı büyüyen kolu olduğunu belirtirken Zynga ile olan birleşmelerinden ötürü de oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirmiş vaziyette.

PEAK GAMES, TAKE TWO ÇATISI ALTINA GİRDİ

2020 yılında gerçekleşen satışta Türk mobil oyun şirketi Peak Games, 1.8 milyar dolara Zynga çatısı altına girmiş ve ülkemizin ilk unicorn şirketi olma unvanını kazanmıştı. Take Two tarafından yapılan Zynga satın alımı ile birlikte ise Peak Games'de Take Two çatısı altına girmiş oldu.

Oyun devi Zynga, rekor fiyata satıldı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Oyun dünyasını sallayan satış! Zynga rekor fiyata el değiştirdi - Son Dakika


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