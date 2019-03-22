Son Dakika Haberleri: Peak'in Düzenlediği Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor

Peak'in Düzenlediği Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor

30 dakika önce

Yazılım dünyası İstanbul'da buluşuyor Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor.

Peak'in Düzenlediği Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor, System.String[]
Yazılım dünyası İstanbul'da buluşuyor


Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor.

Peak'in düzenlediği Istanbul Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor. Altıncı kez gerçekleştirilecek etkinlikte, yazılım dünyasının farklı alanlarında görev yapan isimler, katılımcılarla bir araya gelerek son dönemin öne çıkan konularını değerlendirecekler.

Peak tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Istanbul Tech Talks, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulama geliştiricileri bir araya getirecek. Etkinlikte, yazılım mühendisliğinde yılın öne çıkan başlıkları, yazılım alanında farklı konularda uzmanlaşmış ve alanında tanınmış isimler tarafından değerlendirilecek.

2 Nisan Salı günü İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Istanbul Tech Talks'ta, teknoloji dünyasının önde gelen kurumlarında görev yapan isimler, çalıştıkları alanlarda gelişen yeni teknolojileri ve deneyimlerini İstanbul'daki yazılım geliştiriciler ile paylaşacaklar.

Ayrıntılı bilginin istanbultechtalks.com adresinden alınabildiği etkinliğin tüm konuşmacıları şöyle sıralanıyor:

Constance Caramanolis, Lyft
Kavya Joshi, Samsara
Kief Morris, ThoughtWorks
Mark West, Bouvet
Martin Beeby, Amazon Web Services
Michael Hüttermann, huettermann.net
Nic Jackson, HashiCorp
Nikolas Burk, Prisma

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:41 Kaynak: Teknotalk.com

İstanbul, Teknoloji
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