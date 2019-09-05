Peakup 2019 yılı sonunda %166 büyümeyi hedefliyor

2019 yılı sonunda yüzde 166 büyüme hedefi olan şirket, 5 yıllık süreçte 100 milyon barajını geçmeyi planlıyor.

Geliştirdiği hizmet ve çözümlerle 700'ün üzerinde yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine hizmet veren PEAKUP, yeni atılımlar ile büyümeye devam ediyor. İhracat odaklı büyüme hedefi bulunan şirket, hedef büyütüyor ve yatırımlarını genişletiyor. Çağa uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini geliştiren PEAKUP, Temmuz ayında açtığı Londra ofisiyle de yurt dışına adım attı.

2020'DE ABD PAZARINA AÇILACAK

Türkiye'nin 860'ıncı Ar-Ge merkezi olan ve cirosunun yüzde 20'sini Ar-Ge çalışmalarına ayıran PEAKUP, beş yıl üst üste Türkiye'nin en iyi bulut bilişim firması unvanına da sahip. Yıllık ortalama yüzde 307 oranında büyüme kaydederek Bilişim 500 listesine giren PEAKUP, bu yıl Bilişim 500 Türkiye merkezli üretici listesi iş uygulamaları kategorisinde 2'nci sırada yer aldı. Aynı zamanda Deloitte Technology Fast 50 ve EMEA 500 listelerinde de art arda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 6'ncı teknoloji şirketi olarak yer alıyor.

Bugüne kadar dış yatırım almadan iç kaynaklarıyla büyüyen PEAKUP, geçtiğimiz Temmuz ayında Londra'da ofis açtı. Londra ofisi aracılığıyla İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine de ilk olarak yeni nesil pazarlama teknolojisi ürünü olarak kendi geliştirdiği Sign&Go ile giriş yaptı. PEAKUP'ın yurt dışı hedefleri arasında 2020 yılında ABD pazarına girmek bulunuyor.

DÜNYA ÇAPINDA TEKNOLOJİ FİRMASI OLMA YOLUNDA

Türkiye'den küresel teknoloji markası çıkabileceğini göstermek ve bu konuda ilham vermek istediklerini belirten PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Kaliteli ve katma değerli hizmetlerimizi sunmak adına çıktığımız bu yolda, küresel bir marka yaratabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Sekizinci yılımıza girerken, ürünlerimizi yurt dışına yaygınlaştırma stratejimize uygun bir adım olarak, yapılanmamızı gerçekleştirerek çalışmalarımızı bu yılın Temmuz ayı itibarıyla PEAKUP TEKNOLOJİ A.Ş. unvanı ile sürdürmeye başladık. Bu süreçte; ülkemizin teknoloji ihracıyla kalkınacağına inanarak yetkin, genç ve motivasyonu yüksek ekibimizle PEAKUP'ı küresel ölçekte bir teknoloji şirketi haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz."