Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı! - Son Dakika
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Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı!

25.07.2021 22:43
Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı!

League of Legends LCK Yaz Mevsimi 7. hafta maçları sonuçlandı! Nongshim RedForce'un Worlds umutları günden güne artıyor!

Kore ligi 'de yedinci haftaya girilirken sıralamada son şampiyon Damwon Gaming'in üzerinde ikinci sırada bulunan Nongshim RedForce, lider GenG'nin iki maç üst üste kaybetmesiyle birlikte liderliği eline aldı. Fredıt BRION karşısında fırsatı iyi değerlendiren ligin sürpriz ekibi sekizinci haftaya avantajlı giriyor.

Geçtiğimiz sezon mevsim finallerine kalamayan Liiv SANDBOX ise son haftalarda gösterdiği çıkışla dördüncü sıraya kadar yükseldi. Önce T1, ardından GenG karşısında alınan galibiyet playoff kotası için büyük önem taşıyor.

LCK YAZ MEVSİMİ 7. HAFTA SONUÇLARI

Perşembe
  • Liiv SANDBOX 2 — 1 GenG Esports

  • Afreeca Freecs 1 — 2 T1

Cuma

  • Hanwha Life 0 — 2 KT Rolster
  • Nongshim RedForce 2 — 1 Fredıt BRION

Cumartesi

  • Damwon KIA 2 — 0 DRX
  • Liiv SANDBOX 2 — 1 T1

Pazar

  • GenG Esports 1 — 2 Afreeca Freecs
  • Hanwha Life 2 — 1 Fredit BRION

LCK 'de yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Afreeca Freecs'in son maçını kazanmasının ardından playoff potası neredeyse belirlenmiş gibi. Ligde son 3 haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı!
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

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SON DAKİKA: Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı! - Son Dakika
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