LCK 'de yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Afreeca Freecs'in son maçını kazanmasının ardından playoff potası neredeyse belirlenmiş gibi. Ligde son 3 haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon mevsim finallerine kalamayan Liiv SANDBOX ise son haftalarda gösterdiği çıkışla dördüncü sıraya kadar yükseldi. Önce T1, ardından GenG karşısında alınan galibiyet playoff kotası için büyük önem taşıyor.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › Peanut'ın liderliğindeki Nongshim RedForce LCK'de 7.haftayı lider tamamladı! - Son Dakika

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