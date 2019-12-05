Son Dakika Haberleri: Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: En az 2 ölü
Son Dakika Dünya Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: En az 2 ölü - Son Dakika Dünya

Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: En az 2 ölü

6 saat önce

Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı: En az 2 ölü

Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: En az 2 ölü, System.String[]

ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbor, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:43 
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