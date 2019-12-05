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Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: En az 2 ölü
6 saat önce
Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı: En az 2 ölü
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:43
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